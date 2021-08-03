Yahyalı'da Balcıçakırı Halı Sahası hizmete açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yahyalı'nın Balcıçakırı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan halı saha vatandaşların hizmetine açıldı.

Açılış törenine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP İlçe Başkanı Nebi Akkuş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Tarlacı, SGK İlçe Müdürü Berat Turaç, AK Parti Yahyalı İlçe Yönetimi, belediye meclis üyeleri, Yerköyspor Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin, Yerköyspor Futbol Akademisi öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla yapılan açılış renkli görüntülere sahne oldu. Açılışta konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Aladağlar Milli Parkı'nda önceki günlerde çıkan yangından dolayı bölgede yaşan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangın söndürme çalışmalarına katılan muhtarlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmasına Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek devam eden Başkan Öztürk, “ Bizim dertlerimizle dertlenen Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a buradan şükranlarımızı sunuyoruz. O bir gönül insanı. Sağ olsun mahallemize bu güzel sahanın yapılmasını sağladı. Orman yangını duyar duymaz buraya geldi. Tüm imkânlarını seferber ederek yangının söndürülmesine destek oldu. Ülkemizin başında gençlerimize, bizlere büyük önem veren bir Cumhurbaşkanımız var. Gecesi yok, gündüzü yok. Kendisinden Alla razı olsun. Kendisine uzun ömürler diliyoruz. İlçemizde kendisine teşekkür ediyoruz. Buradan Memduh Başkanımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hacılara yüksek irtifa tesisi yaptırdılar. Ben arzu ederim ki aynı tesisi Balcıçakır'ı Mahallemize yapsınlar. Rakım olarak Hacılar'dan daha yüksek cennet gibi bir yer burası. Bu güzel sahanın yerini gençlerimize tahsis ettiği için Orman Genel Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyoruz. Gençlerimize sahip çıkmalıyız. Onlara ilgi göstermeliyiz. Gençlerimizi mutlaka spora yönlendirmeliyiz. Gençlerimizin isteklerini ve ihtiyaçlarını karşıladıkça biz mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Açılışta Yerköy Futbol Akademisi ile Balcıçakırı Spor dostluk maçı yaptı.