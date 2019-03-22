Yahyalı'da Cumhur İttifakı Coşkusu

İlgiden memnun kalan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Büyükkılıç, sosyal medya hesabından 'Maşallah Yahyalı' paylaşımında bulundu.

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ve Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, seçim çalışmalarını AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, MHP MYK Üyesi Serap Şule Kalın, AK Parti ve MHP Kadın Kolları Başkanları ile birlikte yürüttü. Adaylar Yahyalı ilçe meydanında düzenlenen mitingde vatandaşa seslendi.

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, "Cumhur İttifakı'na gönülden destek veren Yahyalılı hemşehrilerim, bugün bu miting ile hem bize hem de tüm Türkiye'ye, biz sizleri seviyoruz, güveniyoruz, 31 Mart'ta Yahyalı'da sandıkları patlatacağız ve rekor oyla Büyükşehir'de Memduh Başkanı, Yahyalı'da Esat başkanımızı zafere taşıyacağız" dedi.

Büyükkılıç, "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır diyerek ilelebet yaşayacak. Cumhur İttifakı'nın gücünü ve milletin gönlünde büyük bir teveccüh ile yer bulduğunu net bir şekilde ortaya koyan tüm Yahyalılı gönül dostlarımıza Rabbim bizleri layık kılsın. Tevazu, samimiyet, gayret ile Memleket İşi Gönül İşi diyerek çıktığımız bu kutlu yolda bizlere yol arkadaşı olan kardeşlerim iyi ki varsınız. Bu gün bir olduk, iri olduk, diri olduk hep birlikte Yahyalı, hep birlikte Kayseri olduk" dedi.