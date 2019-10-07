İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yahyalı'da Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Yahyalı Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Yahyalı Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.


Belediye Meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen toplantı, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Meclis'te 5 ana gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda; 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi, 2020 Yılı Vergi ve Harç Tarifeleri, 2020 Yılı Ücret Tarifeleri, Camikebir ve Fevziçakmak Mahalleleri, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'nın iptali, Çiğilli Mahallesi, L34-C-13-D-1-C no'lu paftada uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi görüşülerek karara bağlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.