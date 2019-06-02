Yahyalı'da Kardeşlik İftarı Düzenlendi

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliği ile “ Kardeşlik İftarı” adı altında program düzenlendi.

İftar programına Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Garnizon Komutanı Üsteğmen Selahattin Topal, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bayer Özsoy, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Göriş, siyasi parti başkanları, şehit aileleri, engelliler ve aileleri, gaziler ve aileleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, daire amirleri katıldı.

Kuran tilaveti ile başlayan programda davetlilere hitap eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk “ Meleklerin dahi gıpta edeceği bir iftar programındayız. Cenab-ı Allah tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri dergâhında kabul eylesin. Bir ilçede birlik ve beraberliğin en güzel resmini bugün burada görüyoruz. Ben başta İlçe Kaymakamımıza ve bu programda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah'a hamd olsun dün Kadir Gecesi'ni idrak ettik. Cenab-ı Allah af olmamış bir tane günahımızı bırakmasın. Rabbim nice nice Kadir Gecelerine, nice nice Ramazan Bayramlarına kavuşmayı hepimize lütfeylesin. Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet için canlarını feda etmiş şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Allah şefaatlerini üzerimizden eksik etmesin. Acılarınızın çok taze olduğunu biliyoruz, o acıları bizde sizinle birlikte yaşıyoruz. O şehitler sadece sizin değil, bu ümmetin şehitleri. Rabbim Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler, engelli kardeşlerimize şifalar versin.” diye konuştu.

Başkan Öztürk ardından davetlilere seslenen Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise konuşmasında “ Hepinize teşekkür ediyoruz. Zahmet edip bugün davetimize iştirak ettiniz. İnsan hayatta çeşitli imtihanlardan geçiyor. Çeşitli acılar yaşıyoruz. Emin olun ki bu sadece sizin yaşadığınız, sizin başınıza gelmiş bir acı değil. Bizler, bu ülkeyi çocuklarımıza en güzel şekilde devretmek üzere atalarımızdan emanet aldık. Çanakkale'de 250 bin insanımızı şehit verdik. Ülkemizi korumak, gelecek nesillere devretmek içinde hala şehit vermeye devam ediyoruz. Cenab-ı Hak onların şefaatine bizleri nail eylesin. Burada engelli kardeşlerimiz var. Onlara hem sabırlar diliyoruz, hem de kolaylıklar diliyoruz. Belki onların imtihanı gibi duruyor ama aslında bu bizimde imtihanımız. Bir engelli kardeşimizi gördüğümüz zaman, onun hayatını kolaylaştırmak, onun hayatına dokumakta bizim bir görevimiz. Bizde bununla imtihan oluyoruz. Yine aramızda yetim ve öksüz kardeşlerimiz var. Genç yaşta anne ve babalarını kaybetmiş genç öğrenci kardeşlerimiz var. Onların anne ve babalarına Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlara güzel bir hayat diliyoruz. Bizler ilçe yöneticileri olarak buradaki bu üç camiaya elimizden gelen bütün emek ve gayreti sarf ederek hizmet sunmak zorundayız. Bu da yöneticiler olarak bizim imtihanımız.” ifadelerini kullandı.