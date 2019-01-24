Yahyalı'da madde bağımlılığı eğitimi verildi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yahyalı'da ‘Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma' konulu eğitim düzenledi.

Yahyalı Kaymakamlığının daveti üzerine Yahyalı KAYMEK Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitime Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanı Esat Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe muhtarları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, teknolojik gelişmelerle birlikte aile içi iletişimin zayıflamasının çocukları bu tür maddelere ittiğini söyledi. Özer, “Artık anne-babalarla çocukların arasında dilsizliğin tırmandığı bir çağdayız; bu iletişimsizlik insanı depresyona itiyor. İnsan; sevgiyi, saygıyı, ilgiyi doğru yerde ve doğru insanda bulamazsa yanlış kişi ve adreslere yönelir. Bizim amacımız gençlerimizi madde bağımlılığı ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sağlıklı nesiller yetişmesine destek olmaktır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

Uzm.Psk. Sengül Durmuşoğlu tarafından sunumu gerçekleştirilen eğitimde bağımlılığı önlemede ebeveynlere ve öğretmenlere düşen roller, bağımlılıkla ilgili yasalar, bağımlılığın nedenleri, risk faktörleri ve bağımlılıktan korunma yolları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.