Yahyalı'da Spor A.Ş. Bizim Mahallede Etkinliği Düzenlendi

Ş. tarafından düzenlenen “Spor A.Ş. Bizim Mahallede” etkinliği, Yahyalı 15 Temmuz Milli İrade Meydanında yapıldı.

Meydanın spor ve oyun alanları ile donatıldığı etkinliğe katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, etkinlik alanını gezdi, vatandaşlarla selamlaştı, çocuklarla yakından ilgilenerek spor yapan çocukları izledi. Başkan Öztürk, okçuluk standında ok attı, bir başka stantta halka atarak, sek sek oynadı.

Çocuklar ve ailelerinin mutlu anlarına ortak olan Başkan Esat Öztürk, etkinliğe katılanlara bir konuşma yaptı. Başkan Öztürk “ Ramazan Ayı'nın içerisindeyiz. Yahyalı' mızın en güzel meydanında çocuklarımızı böyle cıvıl cıvıl görünce, insan Ramazan'ın bereketini görmüş oluyor. Ben öncelikle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve Spor A.Ş. Genel Müdürümüz İbrahim kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yılda Spor A.Ş' nin bu etkinliğini ilçemizde görmüştük. Bu sene de bu güzelliği meydanımıza taşıdık. Bu etkinliğin Ramazan-ı Şerife gelmesinin de ayrı bir güzelliği var. İnşallah yaz ayları içerisinde de spor aktiviteleri ve oyunların olduğu bu etkinliği ilçemizde bir kez daha görmek istiyoruz. Biz her zaman sizlerin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Etkinliğe çocuğu ile birlikte katılan Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise yaptığı konuşmada “ Bu oyunlar bizim çocukken oynadığımız oyunlar. Bunların yaşaması ve gelecek kuşaklara aktarılması lazım. Etkinliğin buraya getirilmesinde başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Spor A.Ş. Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.