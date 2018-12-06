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Yahyalı'da tipide mahsur kalanlar kurtarıldı

Yahyalı ilçesi, Derebağ Mahallesi Aladağlar Alimpınarı Mevkiinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan iki şahıs kurtarıldı.


A.F.Ç. ve M.D., dün gece saatlerinde ilçesi, Derebağ Mahallesi Aladağlar Alimpınarı Mevkiinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. AFAD, 112 Acil Yardım ve Belediye Başkanlığı ekipleri blgeye iş makinası ve paletli ambulanslarla intikal etti. Ancak şahısların bulunduğu alana 3-4 kilometre kala tipi ve kar yağışının etkisinin artmasıyla ekipler aramayı durdurdu. Daha sonra kar yağışının etkisinin azalmasıyla aramalar yaya olarak başlatıldı ve mahsur kalan A.F.Ç. ve M.D. kurtarıldı.

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