Yahyalı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Taşköprü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 38 D 8084 plakalı araç ile 38 D 7405 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 73 yaşındaki Mustafa Ö. ve 55 yaşındaki Bekir K. yaralandı.

Yaralılar, yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.