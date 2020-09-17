Yahyalı'da yamaç paraşütü heyecanı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Belen dağında yapılan keşif uçuşu başarı ile tamamlandı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Cesaretiniz kadar özgürsünüz” açıklaması yaptı.

Yahyalı ilçesinde doğa turizminin yanında yamaç paraşütü konusunda da büyük bir adım atıldı. Belen dağında Gültekin kardeşler keşif uçuşu yaptı. Başarı ile gerçekleştirilen uçuş sonrasında Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Cesaretiniz kadar özgürsünüz. Yahyalı Belen Dağı Yamaç Paraşütü keşif uçuşunda sınıfı geçmiş oldu. Genç hemşehrimiz Çubuklu Mahallemizden Pilot Furkan Gültekin ve kardeşi Yunus Emre Gültekin'e çok çok teşekkür ederiz. Adrenalini yüksek yamaç paraşütünde gençleri görmek istiyoruz.” dedi.