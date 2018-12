Yahyalı'da Yemen için kermes düzenlendi

Yahyalı'da Yemen'de yaşanan savaştan dolayı mağdur olanlar için kermes düzenlendi.

Yahyalı Cumhuriyet Meydanında Fatih İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen kermeste, ilçeye özgü yöresel lezzetler satışa sunuldu.

Kermese katılarak Yemen için yardımda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün güzel bir kermeste beraberiz. ‘Yemen İçin Hemen' kampanyasını düzenleyen başta Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Fatih İmam Hatip Ortaokulu'na teşekkür ediyorum. Belediye olarak bizde kermesimize katkıda bulunduk. Bundan dolayı mutluyuz. Biz hem ilçemizdeki hem de ilimizdeki ihtiyaç sahiplerinden sorumluyuz. Ama ülkemiz dışında yaşayan mağdur mazlum Müslümanlara da kayıtsız kalamayız. Yahyalı her zaman hayırsever bir ilçedir. Hayırsever iş adamlarının fazla olduğu bir yerdir. Ne zaman bir yardım ihtiyaç olsa en başta biz koşarız. Atalarımızın zamanında at koşturduğu topraklardaki mazlumlara, inancımızın da gereği olarak, el uzatmalıyız. Her nerde mazlum ve mağdur varsa Cenab-ı Allah yardımcıları olsun. Biz Müslümanlar olarak safımızı belirleme adına, karınca misali, onların yanında olduğumuzu göstermek adına bugün buradayız” ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı da, kermese verilen destekten dolayı Yahyalı Belediyesi'ne teşekkür ederek, “Yemen'de yaşayan halka yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla kermes düzenledik. Bu kermesimiz bir başlangıç. İnşallah tüm okullarımızda kermeslerimiz devam edecek. Elde edilen geliri de Kızılay ve Diyanet Vakfı aracılığıyla Yemen'e göndereceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yemendeki Mazlumlar için İlçe Müftüsü Dursun Sarı tarafından dua edildi. Kermeste ayrıca Yemen'de yaşanılan insanlık dramını anlatan fotoğraf sergisi açıldı.