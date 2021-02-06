Yahyalılı çocuklar kayakla tanıştı

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü ile Yahyalı Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikle Yahyalılı çocuklar ilk defa kayak yaptı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu, Armada Kayak ve Snowboard Kulübünü kurarken en önemli hedeflerinden birisinin hayatlarında hiç kayak yapmamış çocuklarımızı kayak ile tanıştırmak olduğunu söyledi. Türkmenoğlu, “Bunu yerel yönetimlerle işbirliği içinde yapmayı planlamıştık. Yahyalı belediye başkanımız sayın Esat Öztürk bu konuda bize açık çek verdi. Yahyalı'nın çocukları her şeye layık dedi. Üzerimize düşen ne varsa biz yapmaya hazırız dedi. Bugün ömürlerinde ilk defa kayak yapan şu çocukların gözlerindeki ışıltı bize her yorgunluğu unutturdu. Bu çocuklar içinden yetenekli olanları ayrı bir program çerçevesinde kayak sporuna kazandırmayı planlıyoruz” dedi.

Çocuklara verilen kayak eğitimi ile ilgili de bilgi veren Türkmenoğlu, şunları söyledi:

“Çocuklarımızı buraya getirerek sadece kayak yaptırmakla kalmıyor kayak tekniklerini de en iyi hocalar eşliğinde eğitim aldırıyoruz. Yetenek avcılığı da yapıyoruz bir anlamda. Şu ana kadar üç çocuğumuzun Milli Takıma kadar yükselecek yetenek olduğunu gördüğümüzü büyük memnuniyetle söyleyebilirim. Biz bu ülkenin çocuklarına eğilirsek onlar açtığımız yolda en güzel şekilde yürüyecekler.”