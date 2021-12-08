Yahyalılı gençler fidanları toprakla buluşturdu

Gönüllülük faaliyetleri, sportif faaliyetler ve gençlik faaliyetleriyle ön plana çıkan Yahyalı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, yüzlerce gencin katılımıyla gerçekleşen etkinliklerle büyük beğeni topluyor. Geçtiğimiz günlerde Gönüllük Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde gençler yüzlerce fidanı toprakla buluşturup, çevre temizliği yaparak ilçede farkındalık oluşturdu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “İlçelerimizde yapılan faaliyetler gençlerin ilgisini çekiyor. Yahyalı İlçe Müdürlüğünde sportif anlamda yapılan birçok kursla gençlerimize hizmet verirken, yapılan farklı etkinliklerle, gençlerimizin sosyalleşmesi ve farkındalık oluşturulması bizleri mutlu ediyor. Antrenmana gelen gençlerimizin, antrenman öncesinde kitap okuma halkaları oluşturması yaptığımız işlerin ne denli güzel olduğunu gösteriyor. Bizler Gençlik ve Spor ailesi olarak çocuklarımızı, gençlerimizi sporla, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlıyoruz. Yahyalı'da yapılan bu etkinliklerde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.