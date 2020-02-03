Yahyalılı Hacı Hasan Efendi'yi anma ve anlama programı düzenlendi

sene-i devriyesinde mutasavvıf, gönül insanı Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (ks) için Kayseri Kadir Has Kongre Merkezinde anma ve anlama programı düzenlendi.

27 Ocak 1987 tarihinde hakka yürüyen Hacı Hasan Efendi (ks) için vefatının sene-i devriyesinde düzenlenen program Cıncıklı Camii imam Hatibi İlyas Koç tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç programı izleyen davetlilere selamlama konuşması yaptı. Büyükkılıç, Hacı Hasan Efendi Hazretlerinin eğitim ve gençlik çalışmalarında çok büyük çığırlar açtığını, onun üniversite öğrencileriyle ilgilendiğini ve sohbetleriyle hem Kayseri bölgesine hem de tüm Türkiye'ye önemli ilmi ve ahlaki çalışmalar yaptığını anlattı.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Özköse, Hacı Hasan Efendi'nin şiirlerinden bölümlerle desteklediği konuşmasında "Hacı Hasan Efendi irşat vazifesini şeriat ve Kur'an-ı Kerim üzerine inşa etmiştir. O, irşat faaliyetlerinde ilmi ilk sıraya koymuş, ilmin amelle süslenmesi gerektiğini ifade etmiş, amelde ihlasın vazgeçilmez bir yerinin olduğunu söylemiş ve tüm bunlarda dikkat ve sürekliliğin olması gerektiğini ihvanlarına bir öğreti olarak aktarmıştır. Hacı Hasan Efendi, sabır, tevazu, iyi insanlarla birlikte olma, kötülüklerden uzaklaşma gibi önemli kavramları sohbetlerinin merkezine koymuştur" dedi.

Ali Ramazan Din ise yaptığı konuşmasında, " Aile hayatı her zamankinden daha fazla ehemmiyet istemektedir, eşler birbirine hürmetle muamele etmelidir. Aile bütünlüğünün korunması, aile büyüğü kavramının tekrar tesis edilmesi için çaba sarf edilmelidir" ifadesinde bulundu. Ali Ramazan Din, Kudüs davasının Müslümanlar için çok önemli olduğunu, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşması için dua edilmesi gerektiğini söyledi.

Ali Ramazan Din, Hacı Hasan Efendi'nin itikadi noktalarda çok hassas olduğunu, insanın cüzi iradesiyle yaptıklarından ve yapmadıklarından sorumlu olduğunu, insanların ne incinen ne inciten olması gerektiğini, beden ve ruh temizliğine çok ama çok önem verilmesi gerektiğini anlattı.

Program Kayseri Merkez Vaizi Salim Nursaçan'ın yaptığı dua ile sona erdi.