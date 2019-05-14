Yahyalılı öksüz ve yetimlere İstanbul gezisi

İstanbul'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı sunacak gezi öncesi öksüz ve yetim çocuklarla sahur programında bir araya gelen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yaptığı konuşmada “ Bugün öksüz ve yetim çocuklarımızı bir proje kapsamında İstanbul gezisine uğurluyoruz. Ben başta Kaymakamımız olmak üzere projede emeği gecen İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve hayırseverlerimize yürekten teşekkür ediyorum. İçerisinde uçak yolculuğu, vapur gezisi, tarihi ve kültürel yerlerin görüleceği güzel bir geziye sizleri uğurlayacağız. Cenab-ı Allah her birimizi muvaffak eylesin. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Biz sizleri çok seviyoruz. Peygamber efendimiz de öksüz ve yetimdi. Bizlerde peygamberimizin öksüz ve yetim ümmetiyiz. Sizler bize Allah'ın emanetisiniz. Güle güle gidin inşallah. İstanbul görülmeye değer güzel bir şehrimiz. “ diye konuştu.

Sahur Programına katılan Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner' de yaptığı konuşmada “ Sizler için bir şeyler yapmayı bir süredir planlıyorduk. Sizlere sorduk, sizlerde İstanbul'a gitmeyi, uçağa binmeyi, Ayasofya, Eyüp Sultan gibi tarihi ve kültürel mekânları görmek istediğinizi bize belirttiniz. Bütün bunları birleştiren bir gezi organize ettik. İnşallah, sizi bugün yolcu edeceğiz. Uçakla İstanbul'a gideceksiniz. İstanbul'da Eyüp Sultan, Sultan Ahmet, Ayasofya, Panorama 1453, Miniatürk gibi yerleri gezecek, akşamda geri döneceksiniz. Bu organizasyonda pek çok insanın emeği geçti. Başta hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu düzenlenen geziler de hiçbir kamu kaynağı kullanılmadı.” ifadelerini kullandı.

Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverler işbirliği düzenlenen proje kapsamında yaklaşık 200 öğrenci İstanbul'u görme şansı bulacak.