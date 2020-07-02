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Yahyalıspor 11. sırada tamamladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Grupta mücadele eden Yahyalıspor 2019-2020 sezonunu 11. sırada tamamladı.


Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de ligin ilk yarısında başarılı bir grafik çizen Yahyalıspor, ligin ikinci yarısında aldığı mağlubiyetler ile orta sıralara kadar geriledi. Türkiye Futbol Federasyonun almış olduğu karar sonrası liglerde kalan haftaların oynanmayacak olması nedeniyle Yahyalıspor oynadığı 22 maçta 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken topladığı 21 puanla 11.sırada yer aldı.

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