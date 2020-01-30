Yahyalıspor, 2. yarıya kötü başladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta orta sıralarda mücadele eden Yahyalıspor, ligin 16. haftasında Pazar günü deplasmanda lider Ceyhanspor'a konuk olacak. Ligin ikinci yarısına Talasgücü Belediyespor ve 5 Temmuz İskenderunspor mağlubiyeti ile başlayan yeşil-beyazlılar bir an önce toparlanıp çıkışa geçmek istiyor. Ligin ilk yarısını başarılı bir şekilde tamamlayan Yahyalıspor, ikinci yarıya ise kötü başladı. Üst üste aldığı 2 mağlubiyet ile 18 puanla 9.sırada yer alan yeşil-beyazlılar kalan haftalarda bir birinden zorlu maçlar bekliyor.

Ligde geride kalan 15.hafta sonunda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Yahyalıspor, 25 gol atıp kalesinde 19 gol gördü.