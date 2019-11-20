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Yahyalıspor 3 oyuncu ile yollarını ayırdı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Grup ekiplerinden Yahyalıspor, 3 oyuncusu ile yollarını ayırdı.


Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig2de geride kalan 9.hafta sonunda 11 puan toplayan Yahyalıspor'da beklenmedik ayrılık. Son iki sezondur takımın formasını giyen savunma oyuncusu Ahmet Yumutkan, Erdem Demir ve sezon başı transfer edilen forvet oyuncusu Sinan Yitmez ile yollar ayrıldı.


Disiplinsiz davranışları nedeniyle önce kadro dışı bırakılan Ahmet Yumutkan'ın yanı sıra özel sebepleri nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Sinan Yitmez ve Erdem Demir, Yeşil-Beyazlı takımla yolları ayrıldı. Bu sezon Yahyalıspor forması ile 6 maçta forma giyen Sinan Yitmez 1 kez gol sevinci yaşadı, Ahmet Yumutkan ise 4 maçta forma giyerken, Erdem Demir ise sadece 1 maçta forma giydi.

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