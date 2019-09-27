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Yahyalıspor 3 puan istiyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligin 2.haftasında Pazar günü sezonun ilk deplasmanında 5 Temmuz İskenderunspor'a konuk olacak.


Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lige Kayseri derbisi ile başlayan Yeşil-Beyazlı takımda gözler 5 Temmuz İskenderunspor maçına çevrildi. Ligin ilk maçında Talasgücü Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak sezona 1 puanla başlayan Yahyalıspor, ilk galibiyetini deplasmanda almak istiyor. 5 Temmuz İskenderunspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde sürdüren Yahyalıspor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Pazar günü Hatay 5 İskenderun stadında oynanacak olan 5 Temmuz İskenderunspor ile Yahyalıspor maçı saat 15.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Kahramanmaraş Bölgesinden Ahmet Cengiz Gök düdük çalacak. Gök'ün yardımcılıklarını Sinan Bülbül ve Abdullah Mesut Doğru yapacak. Maçın 4.Hakemi Serkan Gürbüz.

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