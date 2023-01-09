Yahyalıspor: 4 - Amaratspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Yahyalıspor ligin 13.
haftasında evinde oynadığı maçta Amaratspor'u 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Hüseyin Keğin, İbrahim Bayram, Ramazan Ay
Yahyalıspor: Fatih Alıcı, Ahmet Kahveci, M. Mustafa Çilsal (Semih Kuru dk.55), Şeyh İsmail Orhan, Burak Çizmeciler, Emre Ulu, İbrahim Sadri Şimşek (Erman Deveci dk.46), Muhammed Furkan Arslan, Abdullah Büyükelbaşı, Enbiya Kurtuluş (Turhan Samet Bozkurt dk.82), Emre Özcan, (Nurhak Özel dk.75)
Amaratspor: Ömer Poyraz, Mustafa Bozkuş (Mehmet Fatih Selvi dk.36), Önder Şen, Suat Polat, (Emre Güleç dk.67), Tevfik Şenkaya, Bayram Dinçer (Hacı Duran Yılmaz dk.62) Mahmut Bayraklı (Hakan Daşdemir dk.46), Tuğrul Kelek, Mehmet Ferhat Dost, Emre Ağırbaş, Tolga Cansu
Goller: Emre Özcan (dk.28), Abdullah Büyükelbaşı (dk.49), Muhammed Furkan Arslan (dk.53), Emre Ulu (dk.74) ( Yahyalıspor)