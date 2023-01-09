İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yahyalıspor: 4 - Amaratspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Yahyalıspor ligin 13.

haftasında evinde oynadığı maçta Amaratspor'u 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.



Stat: Yahyalı İlçe Stadı


Hakemler: Hüseyin Keğin, İbrahim Bayram, Ramazan Ay


Yahyalıspor: Fatih Alıcı, Ahmet Kahveci, M. Mustafa Çilsal (Semih Kuru dk.55), Şeyh İsmail Orhan, Burak Çizmeciler, Emre Ulu, İbrahim Sadri Şimşek (Erman Deveci dk.46), Muhammed Furkan Arslan, Abdullah Büyükelbaşı, Enbiya Kurtuluş (Turhan Samet Bozkurt dk.82), Emre Özcan, (Nurhak Özel dk.75)


Amaratspor: Ömer Poyraz, Mustafa Bozkuş (Mehmet Fatih Selvi dk.36), Önder Şen, Suat Polat, (Emre Güleç dk.67), Tevfik Şenkaya, Bayram Dinçer (Hacı Duran Yılmaz dk.62) Mahmut Bayraklı (Hakan Daşdemir dk.46), Tuğrul Kelek, Mehmet Ferhat Dost, Emre Ağırbaş, Tolga Cansu


Goller: Emre Özcan (dk.28), Abdullah Büyükelbaşı (dk.49), Muhammed Furkan Arslan (dk.53), Emre Ulu (dk.74) ( Yahyalıspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.