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Yahyalıspor deplasmandan 3 puanla döndü

Bölgesel Amatör Lig 3.

Bölge 3. Grup ekiplerinden Yahyalıspor; ligin 2. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Elbistanspor'u 86. dakika Ali Yılmaz'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Yahyalıspor ikinci maçında ligdeki ilk galibiyetini aldı.


Stat: Elbistan Sentetik Saha


Hakemler: Günay Doğukan Yılmaz, Murat Oruç, Ömer Erdoğan


Elbistanspor: Kenan Karademiz, Emircan Sönmez, Erkan Özgen, Kadir Çağlın, Umut Tunç, Kenan Abdullah Çiftcioğlu, Mehmet Doğan, Ömer Erdoğan, Muhammet Kadir Arslan, (Deniz Yılmaz Okçu dk. 46), Halil İbrahim Kahraman, (Enes Türk dk. 46), Şahin Çıglı, (Yağızcan Şenocak dk. 10)


Yahyalıspor Ömer Anıl Polat, Devlet Karataş, Ali Yılmaz, Gökhan Savranlar, (İsmail Dayı dk. 62), Latif Aydemir, Hasan Yazgan, Can Ölçer, Resul Özgen, (Eray Ergin dk. 62),Osman Şentürk, (Hasan Pamuk dk. 62), Harun Yıldırım, (Mustafa Saylağ dk. 78), Beytullah Özcan (Nufil Mustafa Ünal dk. 90+2 ?)


Gol: Ali Yılmaz (dk. 86) (Yahyalıspor)

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