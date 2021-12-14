Yahyalıspor deplasmandan 3 puanla döndü

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Yahyalıspor, Kahramanmaraş'ta oynadığı maçta Andırın Yeşildağspor'u 2-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup ekiplerinden Yahyalıspor ligin 7.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Andırın Yeşildağspor'u İsmail Dayı ve Eray Ergin'in golleri ile yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Andırın İlçe Stadı

Hakemler: Birkan Altındaş, Emrah Yücekaya, Enes Daban

Andırın Yeşildağspor: Mustafa Yeşilyurt, Ertuğrul Üstündağ, (Berat Sunar dk 73),Miraç Türksayar, Oğuzhan Behçi, Durdu Turhan Ciğer, Eren Kurt, (Resul Çiçek dk 76), Erkan Safa Sarıbıyık, (Mehmet Can Davarcıoğlu dk 53), Burak Şamil Bolat, Kemal Ayatay, Ziya Ayvalı

Yahyalıspor: Ömer Anıl Polat, (Ahmet Arda Yücel dk 23), Devlet Karataş, Ali Yılmaz, İsmail Yılmaz, Abdullah Enes Ozan, Alper Durdu, (Latif Aydemir dk 46), Gökhan Savranlar, Nufil Mustafa Ünal, (Hasan Pamuk dk 46), Eray Ergin, Beytullah Özcan, (Onur Atik dk 90), Hasan Yazgan, (Osman Şentürk dk 75)

Goller: Burak Şamil Bolat dk 80 (Andırın Yeşildağspor) İsmail Dayı dk 11, Eray Ergin dk. 65 (Yahyalıspor)

Sarı Kartlar: Mustafa Yeşilyurt (Andırın Yeşildağspor), Devlet Karataş, Latif Aydemir, Beytullah Özcan, İsmail Dayı, Hasan Pamuk (Yahyalıspor)