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Yahyalıspor, galibiyete hasret

Yahyalıspor, ligin ikinci yarısında geride kalan 4 hafta sonunda 4 mağlubiyet aldı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Yahyalıspor, ligin ikinci yarısında kötü başladı. Yeşil-Beyazlılar ligin ikinci yarısında geride kalan 4. hafta sonunda oynadığı 4 maçı da kaybetti. Galibiyete hasret kalan Yahyalıspor ligin 18. haftasında deplasmanda İdmanyurdu 1925 Spor'a konuk olacak. Yahyalıspor oynadığı bu 4 maçta rakip kalelere 3 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü. Yeşil-Beyazlılar bir an önce kötü gidişata son vermek istiyor. Pazar günü deplasmanda oynayacağı İdmanyurdu 1925 Spor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde sürdüren Yeşil-Beyazlılarda tek hedef galibiyet. Ligde geride kalan 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Yahyalıspor.


Yahyalıspor son 4 maçında aldığı sonuçlar;


14.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-1 Yahyalıspor


15.Hafta Yahyalıspor 1-2 5 Temmuz İskendersunspor


16.Hafta Ceyhanspor 3-0 Yahyalıspor


17.Hafta Yahyalıspor 1-3 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü

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