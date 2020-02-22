İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yahyalıspor galibiyete inanıyor

Yahyalıspor ligin 19.

haftasında yarın sahasında Nevşehir ekibi Kapadokya Göremespor'u konuk edecek.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Yahyalıspor yarın oynayacağı Kapadokya Göremespor maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Ligin ikinci yarısında geride kalan 5 hafta sonunda galibiyet alamayan Yeşil-Beyazlılar galibiyet hasretine son vermekte kararlı. Ligde geride kalan 18.hafta sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Yahyalıspor topladığı 19 puanla 10.sırada yer aldı. Kalan haftalarda alacağı sonuçlar ile ligi en iyi noktada bitirmeyi hedefleyen Yeşil-Beyazlılar yarın Kapadokya Göremespor karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.


Yarın Yahyalı İlçe Stadında oynanacak olan Yahyalıspor ile Kapadokya Göremespor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Giresun Bölgesinden Ertuğrul Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Musa Çetindemir ve Murat Kaan Taştemel yapacak. Maçın 4.Hakemi Ali Metehan Köse.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.