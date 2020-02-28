Yahyalıspor galibiyete odaklandı

haftasında deplasmanda Mucur Yabanlıspor'a konuk olacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor Pazar günü oynayacağı Mucur Yabanlıspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Ligin ikinci yarısında geride kalan 6 maçta galibiyet alamayan Yeşil-Beyazlılar bu özlemini bu hafta sonu son vererek galibiyet serisi yakalamanın hesabını yapıyor.

Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretindeki Yahyalıspor bugün yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve yarın karayolu ile Kırşehir'e giderek maç saatini beklemeye başlayacak.

Pazar günü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Futbol Sahasında oynanacak olan Mucur Yabanlıspor ile Yahyalıspor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Antalya Bölgesinden Hakan Yurtseven yönetecek. Yurtseven'in yardımcılıklarını Muhammet Mahmut Delimazı ve Gökberk Çelikbaş yapacak. Maçın 4.Hakemi Sedef Kıranoğlu.