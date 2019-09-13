Grupta ilk kez mücadele edecek olan Yahyalıspor hedefini belirledi.

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Liginde mücadele edecek olan Yahyalıspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen Yeşil-Beyazlılar ilk sezonda futbolseverlere iyi bir Yahyalıspor izlettirmek istiyor.

Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel yaptığı açıklamada, “Zor bir fikstür çektik ilk 6 hafta grubun iddialı ve iyi takımları ile oynayacağız, Talasgücü Belediyespor'da gurupta güçlü bir bütçe ve iyi transferlerle üst sıralarda olacak takımlardan biri, evimizde oynayacağımız bu ilk maçı kazanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu

Erkan Demirel, “Sezon başı kamp çalışmalarımız ve 2. etap çalışmaların ardından hazırlık maçları ve taktiksel çalışmalarla sezona hazırlanıyoruz, BAL'da bu ilk sezonumuzda ligi tanıyıp güzel bir futbol izletmek istiyoruz amacımız bu ligde kalıcı olmak. Takımın tamamı Kayseri'de ikamet eden gençler” diye açıklama yaptı.