Yahyalıspor ilk galibiyetini aldı

Grupta mücadele eden Yahyalıspor bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Ligin 7.haftasında sahasında ve taraftarı önünde oynadığı maçta Kırşehir ekibi Mucur Yabanlıspor'u 5-0 ile geçen Yeşil-Beyazlılar şeytanın bacağını kırdı. Ligde iyi başlayan ancak talihsiz sonuçlar alan Yahyalıspor ilk galibiyetini almanın sevincini yaşıyor.

Mucur Yabanlıspor karşısında Yahyalıspor'a galibiyeti getiren golleri Süleyman Öztürk, Emre Özden, İsmet Yazgan ve Ramazan Durdu (2) kaydetti. Mucur Yabanlıspor karşısında her iki yarıda oynadığı futbolu attığı şık goller ile süsleyerek 3 puana uzanan Yahyalıspor puanını 7'ye çıkardı. Ligde geride kalan 7.hafta sonunda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Yeşil-Beyazlılar ligin 8.haftasında sahasında Sorgun Belediyespor'u konuk edecek.