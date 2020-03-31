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Yahyalıspor ilk yarıyı arıyor

Tarihinde ilk kez BAL’da mücadele eden Yahyalıspor ikinci yarıda geride kalan 9 hafta sonunda galibiyet alamadı.

Tarihinde ilk kez BAL'da mücadele eden Yahyalıspor ikinci yarıda geride kalan 9 hafta sonunda galibiyet alamadı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligin ikinci yarısında kazanamadı. İlk yarıda 13 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Yeşil-Beyazlılar, ligin ikinci yarısında oynadığı 9 maçta 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Yahyalıspor, rakip kalelere 7 gol atarken, kalesinde ise 16 gol gördü. Yahyalıspor, 21 puanla 11.sırada yer alıyor.

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