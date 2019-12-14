Yahyalıspor ilk yarıyı galibiyetle kapattı

Yahyalıspor ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Aksaray ekibi Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor'u kaptan Ramazan Durdu'nun golü ile sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Yahyalıspor ligin 13.haftasında deplasmanda oynadığı maçta rakibi Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor 1-0 mağlup ederek ligin ilk yarısını 18 puanla tamamladı.

Tarihinde ilk kez mücadele Bölgesel Amatör Ligde ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Yeşil-Beyazlılar rakip filelere 23 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.