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Yahyalıspor İskenderun'a gidecek

Yahyalıspor ligin 2.

haftasında galip gelmek istiyor.


Bölgesel Amatör Lig 5.grupta mücadele veren Yahyalıspor deplasmanda oynayacağı 15 Temmuz İskenderunspor maçından galibiyet hedefliyor.


Yahyalıspor antrenörü Erkan Demiral, geçen hafta kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı Talasgücü Belediyespor karşısında 2-0'lik üstünlüğünü koruyamayıp 1 puanla sahadan ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.


Tecrübeli çalıştırıcı Erkan Demiral, "Talasgücü Belediyespor karşısındaki şanssızlığımızı bu hafta sonu deplasmanda oynayacağımız 15 Temmuz İskenderun maçında telafi etmek istiyoruz. Futbolcularımın azimli ve hırslı oluşları beni galibiyet için ümitlendiriyor” dedi.

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