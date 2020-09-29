İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yahyalıspor Kulübü: “Amatör ligler biran önce başlasın”

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor, Türkiye Futbol Federasyonuna yazılı açıklamasını iletti.


Yahyalıspor Kulübü yaptığı açıklamada, “Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun 25.09.2020 tarih ve 124 sayılı yazısında 2020-2021 Futbol Sezonu Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının oynatılıp oynatılmaması hakkında kulübümüzden görüş istenmiştir. Amatör liglerin biran önce başlatılması gerektiğini bildirdiğimiz resmi yazımız ilgili Federasyon Başkanlığına iletilmiştir. Liglerin planlamasının biran önce yapılarak belirsizliğin giderilmesini ve Amatör Liglerin en kısa zamanda başlatılmasını talep etmekteyiz” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.