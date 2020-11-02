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Yahyalıspor Kulüp Başkanı Sedat Koyuncu: “Sabırsızlıkla bekliyoruz”

Yahyalıspor Kulüp Başkanı Sedat Koyuncu, her türlü tedbiri alıp maçların başlamasını sabırsızla beklediklerini söyledi.


Spor Toto Bölgesel Amatör Küme ekiplerinden Yahyalıspor'da bekleyiş devam ediyor. Yeşil-Beyazlılar TFF'nn yerel ligler hakkında yaptığı açıklama sonrası ilerleyen günlerde yeni sezon hazırlıklarına ve planlarına başlaması bekleniyor.


Her türlü tedbiri alıp maçları başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini belirten Yahyalıspor Kulüp Başkanı Sedat Koyuncu, "Alınan kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ocak sonu başlaması durumunda çok sıkışık bir maç programı olacağı kesin görünüyor hatta hafta içlerinde maçlar olacak gibi hayırlısı olsun bizlerde bu kararlara göre programımızı belirleyeceğiz. 3 ay gibi bir zaman var. Aralık başına kadar kadromuzu tamamlayıp 10 günlük kamp ile Aralık ayının ilk haftasında start vereceğiz" dedi.


Başkan Koyuncu, "2 aylık bir hazırlık dönemi ile maçların başlamasına hazır olacağımızı düşünüyorum. Kadromuzu iç transferde 10 oyuncu ve dış transferde ise 6 oyuncu ile söz kesmiştik. 5-6 tane daha transfer yapıp tamamlayacağız. Önce sağlık diyerek alabileceğimiz her türlü tedbiri alıp maçları başlamasını sabırsızlıkla bekleyeceğiz” diye konuştu.

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