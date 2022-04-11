Yahyalıspor küme düştü

Bölge 3. Grupta mücadele eden Yahyalıspor lige veda etti.

Ligin son maçında sahasında Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor'u konuk eden ve sahadan 4-1'lık mağlubiyetle ayrılan Yahyalıspor, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği BAL'a veda etti. Yeşil-Beyazlılar 2022-2023 sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek.

BAL'da 18 hafta sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Yahyalıspor 17 puan topladı. Sezonu 4 Kayseri takımı arasında son sırada tamamlayan Yahyalıspor küme düşen ekip oldu.