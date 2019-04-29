Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) ismini yazdıran Yahyalıspor, şampiyonluğu kutladı.

Lig'de BAY geçtiği haftada en yakın takipçisinin puan kaybetmesi ile şampiyonluğunu ilan eden Yahyalıspor, şampiyonluğunun kesinleşmesinin ardından kendi sahasındaki ilk maçına çıktı. Yakın takipçisi Yolspor ile karşılaşan Yeşil-Beyazlı takım için ilçe merkezinde araç konvoyu düzenlendi. İlçe stadına kadar konvoy ile giden takım ardından süslenen sahaya taraftarının tezahüratları ile girdi. Ligde en yakın takipçisi Yolspor ile karşılaşan Yahyalıspor, şampiyonluğunu ilan etse de namağlup ünvanını korumak için çıktığı maçtan 3-3 eşitlikle ayrıldı. Maç öncesi ve sonrasında büyük sevinç yaşayan Yahyalıspor'lu oyuncular, şampiyonluğu doyasıya kutladı.