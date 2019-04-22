Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de ligin bitimine 3 hafta kala Yahyalıspor şampiyonluğunu ilan etti.

Sezon başından bugüne kadar Süper Amatör Küme'de namağlup yoluna devam eden Yahyalıspor, dün rakibi Kayseri Yolspor'un Hacılar Erciyesspor'a 3-2 mağlup olmasının ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Yeşil-Beyazlılar puansız BAY geçtiği haftada en yakın takipçisi puan kaybetmesinin ardından 2018-2019 sezonunda şampiyonluğunu ilan ederek 2019-2020 sezonunda Kayseri BAL Liginde temsil edecek.