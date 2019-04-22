İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yahyalıspor şampiyonluğunu ilan etti

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’de ligin bitimine 3 hafta kala Yahyalıspor şampiyonluğunu ilan etti.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de ligin bitimine 3 hafta kala Yahyalıspor şampiyonluğunu ilan etti.


Sezon başından bugüne kadar Süper Amatör Küme'de namağlup yoluna devam eden Yahyalıspor, dün rakibi Kayseri Yolspor'un Hacılar Erciyesspor'a 3-2 mağlup olmasının ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.


Yeşil-Beyazlılar puansız BAY geçtiği haftada en yakın takipçisi puan kaybetmesinin ardından 2018-2019 sezonunda şampiyonluğunu ilan ederek 2019-2020 sezonunda Kayseri BAL Liginde temsil edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.