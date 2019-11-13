Yahyalıspor seride kararlı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta orta sıralarda yer alan Yahyalıspor'da keyifler yerinde. Son iki oynadığı maçta Kırşehir Mucur Yabanlıspor'u 5-0 ve geçen hafta oynadığı maçta Sorgun Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Yeşil-Beyazlılar ligin 9. haftasında deplasmanda Reyhanlı Belediyespor konuk olacak. Reyhanlı Belediyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde sürdüren Yahyalıspor'da tek hedef deplasmandan 3 puanla dönmek.

17 Ekim 2019 Pazar günü Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadında oynanacak olan Reyhanlı Belediyespor ile Yahyalıspor müsabakası saat 14.00'de başlayacak.