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Yahyalıspor stadına kavuşuyor

Yahyalı İlçe Stadı’nın yeni sezona yetişmesi için ummalı bir çalışma var.

Yahyalı İlçe Stadı'nın yeni sezona yetişmesi için ummalı bir çalışma var.


2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Yahyalıspor, kısa süre sonra stadına kavuşacak. Yahyalı İlçe Stadı'nın yeni sezona yetişmesi için ummalı bir çalışma başlatıldı.


Süper Amatör Küme'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL)'e yükselen Yahyalıspor, yeni sezondaki maçlarını ilçe stadında oynamayı planlıyor. Yahyalıspor'un iç saha maçlarını oynadığı İlçe Stadı'nın BAL statüsüne uygun hale getirilmesi için çalışma yapılıyor.


Yahyalı Belediyesi tarafından başlatılan stat düzenlenmesi çalışması kısa zaman içerisinde tamamlanarak yeni sezona hazır bir hale getirilmesi amaçlanıyor.

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