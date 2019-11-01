Grupta mücadele eden Yahyalıspor Pazar günü sahasında Mucur Yabanlıspor'u konuk edecek.

Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta ilk kez mücadele etmesine rağmen ilk 6.haftada iyi futbol oynayan ancak sonuca yansıtamayan Yahyalıspor, Pazar günü oynayacağı Mucur Yabanlıspor maçını kazanarak seri galibiyetler almak istiyor. Mucur Yabanlıspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde sürdüren Yeşil-Beyazlılarda tek hedef 3 puan. Pazar günü Yahyalı İlçe Stadında oynanacak olan Yahyalıspor ile Mucur Yabanlıspor maçı saat 14.00'de başlayacak.

Galibiyet serisine Mucur Yabanlıspor'u yenerek başlayacaklarını ifade eden Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel, “ Zor bir 6 haftalık fikstürden çıktık. Grubun şampiyonluk adayları ile oynadığımız bu maçlardan 4 beraberlik çıkardık, futbol şansı birazcık yanımızda olsaydı çok daha iyi sonuçlar alabilirdik, bundan sonraki haftalarda hatalarımızdan ders çıkarıp galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bunu yapabilecek kalitede futbol oynuyor ve çok iyi mücadele ediyoruz. Bu periyotta taraftarımızın bizlere gereken desteği vereceğine inanıyor onların beklediği galibiyetleri birlikte alacağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.