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Yahyalıspor TFF'ye tepkili

Yahyalıspor Teknik Direktörü Yücel Sarıgül, Türkiye Futbol Federasyonu’na tepki gösterdiSpor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yahyalıspor Teknik Direktörü Yücel Sarıgül, Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yahyalıspor Teknik Direktörü Yücel Sarıgül, "Covid 19 nedeniyle bir türlü oynanmayan Bölgesel Amatör Ligi nihayet 17-18 Nisan 'da başlıyor. Buda demek oluyor ki BAL Ligini önemsemeyen bir federasyonumuz var. Kayseri takımlarını birbirine kırdıracaklar. 9 maç için takım kuracağız ve takım hazırlayacağız. Bu statü sadece BAL Ligi oynansın diye hazırlanmış ve bu sezonu boş geçmemek için aldıkları bir karar" diye tepki gösterdi.


Yahyalıspor antrenörü Yücel Sarıgül, "Benim fikrim keşke bu dönem oynanmasaydı. Çünkü zaman açısından çok kısıtlı bir süreç. Bu karar futbolcuların gönlünü almaktan başka bir şey değil. Yapacak bir şey yok biz yine 9 maç için de en iyi takımı kuracağız. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Zor bir sezon bizi bekliyor ama Kayseri'nin gençleri ile bu zorluğun altından kalkacağız. Bütün Kayseri takımlarına başarılar diliyorum" cümleleri kurdu.

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