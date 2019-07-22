Yahyalıspor transferde hareketlilik yaşıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Kayseri ekibi Yahyalıspor'da iç ve dış transferde hareketlilik yaşanıyor.

2019-2020 sezonunda Kayseri'yi Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek takımlardan biri olan Yahyalıspor yeni sezon öncesi çalışmalara start verdi. Geçen sezon Süper Amatör Küme'yi namağlup tamamlayan Yeşil-Beyazlılar adını Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) yazdırdı. Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Ligde mücadele etmeye hazırlanan Yahyalıspor'da iç ve dış transferde önemli isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor.

Yeşil-Beyazlılar iç transferde Ramazan Durdu, Harun Yıldırım, Ahmet Yumutkan, Erkan Atçı, Erdem Demir, kaleci Bülent Aygün ve Kasım Alıcı gibi isimler işe yeni sözleşme imzalayan Yahyalıspor dış transferde ise Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetlerispor'dan stoper Ümit Kale, Talasgücü Belediyespor'dan Adem Demircioğlu, Süleyman Öztürk ve Turan Derecik'i transfer etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Yahyalıspor dış transferde önemli ve genç isimleri kadrosuna katması bekleniyor.