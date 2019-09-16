Yahyalıspor umut verdi

Yahyalıspor, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında Kayseri Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele edecek olan Yahyalıspor, sahasında oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Yahyalı İlçe Stadında oynanan karşılaşmada Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Gençlerbirliği'ni Turgay Aydoğan ve Sinan Yitmez'in golleri ile kazandı. Yeni sezon öncesi taraftarı önüne çıkan Yeşil-Beyazlılar oynadığı futbolla yeni sezon öncesi umut verdi. Teknik heyet Kayseri Gençlerbirliği karşısında bütün oyuncularına şans verdi. Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Bölgesel Amatör Ligde kalıcı olmayı hedefleyen Yahyalıspor'da gözler lige çevrilmiş durumda.