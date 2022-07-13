Yahyalıspor yönetimi istifa etti

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Yahyalıspor'da yönetim kurulu istifa kararı aldı.

Yeni sezonda Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele verecek olan Yahyalıspor'da yönetim kurulu, görevi bırakma kararı aldı. Yeşil Beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır Süper Amatör Kümede başarılı sezonlar geçiren, şampiyonluklar yaşayan, başarılarını BAL Ligi ile taçlandıran takımımızda, Yahyalıspor ve Yahyalı için Sedat Koyuncu Başkanlığında hizmet veren Yönetim Kurulumuz, oluşan mental yorgunluk nedeniyle görevi bırakma kararı almıştır. Genç, dinamik ve içlerinde spor heyecanı olan, Yahyalıspor'a mevcut Yönetimimizden daha iyi hizmet edecek kişilerden oluşmasını temenni ettiğimiz Yeni Yönetim Kuruluna başarılar dileriz" denildi.

Ayrıca açıklamada, "Görevde olduğumuz sürece bizi destekleyen İlçe Kaymakamlarımız , Belediye Başkanlarımız, iş adamlarımız, teknik ekiplerimiz, sporcu kardeşlerimiz ve eşsiz Yahyalı halkına teşekkür ederiz" cümlelerine yer verildi.