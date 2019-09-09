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Yahyalıspor'a yeni golcü

Yahyalıspor, son olarak Kapadokya Göremespor forması giyen golcü oyuncu Emre Özden’i transfer etti.

Yahyalıspor, son olarak Kapadokya Göremespor forması giyen golcü oyuncu Emre Özden'i transfer etti.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta ekiplerinden Yahyalıspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ligin başlamasına kısa bir zaman kala yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Yeşil-Beyazlılarda bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Yahyalıspor, geçen sezonu Kapadokya Göremespor'da tamamlayan 1996 doğumlu golcü oyuncu Emre Özden'i renklerine bağladı. Yapılan anlaşmanın ardından genç golcü oyuncu Emre Özden, yeni takımı ile antrenmanlara başladı.


2007 yılında futbola İstikbal Mobilya Kayserispor'da başlayan Emre Özden, ardından Kayseri Erciyesspor, Hacılar Erciyesspor, Konya Ereğlispor ve Kapadokya Göremespor formaları giydi. Emre Özden, oynadığı takımlarda toplam 140 maça çıkarken 46 kez gol sevinci yaşadı.

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