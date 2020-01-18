Yahyalıspor'da çifte imza

Yahyalıspor ligin ikinci yarısı öncesi dış transferde Kapadokya Göremespor'dan Osman Şentürk'ü ve Kayseri Şekerspor'dan Ramazan Aksoy'u transfer etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Yahyalıspor 2 transfer yaptı. Ligin ilk yarısı orta sıralara tamamlayan Yahyalıspor ligin ikinci yarısında umutlu. İlk kez mücadele ettiği Bölgesel Amatör Ligde ilk 13 maçta iyi bir performans ortaya koyan Yeşil-Beyazlılar ikinci yarıda üzerine koyarak devam etmek istiyor. Yeşil-Beyazlılar Kayseri Şekerspor'da forma giyen 1999 doğumlu Ramazan Aksoy'u ve Kapadokya Göremespor forması giyen 1999 doğumlu Osman Şentürk'ü renklerine bağladı. Hem Osman Şentürk'ün hem de Ramazan Aksoy'un lisansları çıktı ve yarın başlayacak olan ligin ikinci yarısının ilk maçında Talasgücü Belediyespor maçında forma giymeleri bekleniyor.