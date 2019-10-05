Yahyalıspor'da hedef 3 puan

haftasında yarın sahasında ve taraftarı önünde Adana Ceyhanspor'u konuk edecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligde geride kalan 2.hafta sonunda henüz galibiyet alamadı. Hem Talasgücü Belediyespor hem de 15 Temmuz İskenderunspor maçlarında son dakikalarda yediği goller ile galibiyeti kaçıran Yahyalıspor bu kez sahasında kazanarak ilk 3 puanı almak istiyor.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Bölgesel Amatör Ligde ilk 2.haftada oynadığı futbol ile gelecek adına umut veren Yahyalıspor, Adana Ceyhanspor maçında tek hedef taraftarı önünde 3 puan alarak sahadan ayrılmak.

Ceyhanspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde tamamlayan Yahyalıspor maç saatini beklemeye başladı. Yeşil-Beyazlı takımda hafif sakatlığı bulunan Süleyman Öztürk'ün oynayıp, oynamayacağı ise yarın maç saatinde netlik kazanacak.

Yarın Yahyalı İlçe Stadında oynanacak olan Yahyalıspor ile Ceyhanspor karşılaşması saat 15.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Şanlıurfa Bölgesinden Mehmet Yetkin düdük çalacak. Yetkin'in yardımcılıklarını Muhammed Mustafa Çalışır ve Abdulkadir Yılmazoğlu yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Mustafa Teker.