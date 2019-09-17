Yahyalıspor'da transfer bitmiyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele edecek olan Yahyalıspor dış transferde kadrosuna 3 isim daha kattı.

Yeşil-Beyazlılar Talasgücü Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Sedat Burak Altay, 12 Bingölspor'dan savunma oyuncusu Ahmet Canpolat ve Kocasinan Ülküspor'dan orta saha oyuncusu Turgay Aydoğan'ı renklerine bağladı.

Kadrosuna kattığı üç yeni ismin lisansını çıkartan Yahyalıspor'da transfer çalışmaları sürüyor.