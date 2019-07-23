Yahyalıspor'da transfer çalışmaları sürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'in yeni ekibi Yahyalıspor hem iç transferde hem de dış transferde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Yahyalıspor iç transferde 7 oyuncu ile yeniden anlaşma sağlarken, dış transfer ise 8 yeni isimle sözleşme imzaladı. Kadrosuna yaptığı takviyeler ile gücüne güç katan Yeşil-Beyazlı takımda transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil-Beyazlılar iç transferde Erdem Demir, Erkan Atçı, Bülent Aygün, Kasım Alıcı, Harun Yıldırım, Ramazan Durdu ve Ahmet Yumutkan ile önemli isimleri ile yeniden anlaşma sağlarken, dış transferde Karaman Belediyespor'dan Sinan Yitmez, Kayseri Yolspor'dan Can Ölçer, Batuhan Yıldırım, Talasgücü Belediyespor'dan Adem Demiroğlu, Turan Derecik, Süleyman Öztürk,Havza Belediyespor'dan Burak Arslan ve Kastamonu Özel İdare Gençlik ve Spor'dan Ümit Kale'yi renklerine bağladı.