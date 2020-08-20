Yahyalıspor'da yeni dönem

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor'da yeni sezon öncesi Teknik Direktör değişikliği yaşandı.

2020-2021 futbol sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Yahyalıspor'da yeni Teknik Direktör Yücel Sarıgül oldu.

Son 2 sezondur Yahyalıspor'da görev yapan Teknik Direktör Erkan Demirel'in görevden ayrılması sonrasında Demirel'in yardımcılığını yapan Yücel Sarıgül takımın başına getirildi.

Sarıgül'ün yardımcılığını ise Yusuf Yanar yapacak.