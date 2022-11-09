Yahyalıspor'un aklı BAL'da kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Yahyalıspor, yeniden Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yer almak istiyor.

Sezon öncesi transferin en hareketli takımlarından birisi olan tecrübeli teknik adam Mehmet Susamış ile anlaşan Yahyalıspor, bir önceki sezon Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden ekipler arasında yer alıyordu.

Mehmet Susamış yönetiminde şampiyon olarak yeniden Bölgesel Amatör Lig'e yükselmenin hesaplarını yapan Yahyalıspor, ligde topladığı 17 puan ile 19 puanlı lider Kayserigücü'nü yakından takip ediyor. Süper Amatör Küme A Grubu takımı Yahyalıspor, sezonu ilk 2'de bitirip BAL Ligi'ne yükselme şansını sürdürmenin hesapları içerisinde.

Yahyalıspor ligin 8. haftasında Pazar günü Argıncık 1 Nolu Saha'da Kayseri Yolspor ile karşı karşıya gelecek.