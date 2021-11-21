İhlas Haber Ajansı

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Yakalanacağını anlayan firari 1. kattan atladı

Kayseri’de ’tehdit’ suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerini görünce birinci kattan atladı.

Kayseri'de 'tehdit' suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerini görünce birinci kattan atladı. Ayağı kırılan şahıs, tedavisinin ardından cezaevine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 'Tehdit' suçundan


hakkında 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.C.'nin (34) Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, eve operasyon düzenledi. Ailesi evde olmadığını söylediği esnada D.C.'nin birinci kattaki evlerinden aşağı atladığını gören ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ayağı kırılan D.C., tedavisinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edildi.

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