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Yakınlarının evinin yandığını gördüler, gözyaşı döktüler

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir evin oturma odasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evin oturma odasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını duyup olay yerine gelen ev sahibinin akrabaları ise gözyaşı döktü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Çağan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katında bulunan bir evin oturma odasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde odayı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahale ile söndürülürken, oda da maddi hasar oluştu. Bu sırada yangını duyup apartmana gelen ev sahiplerinin yakınları ise gözyaşı döktü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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